Wilamowice z językiem regionalnym? Wymysiöeryś ma szansę przetrwać

Wkrótce w Polsce może funkcjonować oficjalnie nowy język regionalny – wymysiöeryś, czyli język wilamowicki używany w Wilamowicach (woj. małopolskie). W kwestii zmiany ustawy regulującej tę kwestię list otwarty do posłów i senatorów wystosowało 240 naukowców.

W liście wskazano, że język wilamowski spełnia wszystkie kryteria języka regionalnego zawarte we wspomnianej ustawie – jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, którzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa, a także różni się od oficjalnego języka tego państwa.



Naukowcy podkreślili, że wymysiöeryś nie jest dialektem języka niemieckiego, co było poglądem forsowanym przed II wojną światową przez naukowców o narodowosocjalistycznych sympatiach. Wskazano, że język wilamowski nie pozostawał nigdy w relacji dialektalnej podrzędności w stosunku do języka niemieckiego. Można w nim zaobserwować wpływy języków: dolnosaksońskiego, niderlandzkiego, fryzyjskiego, polskiego, angielskiego oraz szkockiego, co jest efektem migracji na te tereny.



Pozytywne skutki



„Dziennik Zachodni” zwraca uwagę, że również sami Wilamowianie uważają swój język za osobny od niemieckiego byt, co potwierdzają dokumenty sięgające XVIII wieku. Sygnatariusze listu wyrażają nadzieję, że oficjalne uznanie języka wilamowskiego za język regionalny miałoby pozytywne skutki zarówno w wymiarze lokalnym, krajowym, jak i globalnym.



„Dziś język wilamowski za sprawą pracy społeczności miasteczka odradza się. Niemal w ostatniej chwili udało się utrzymać łączność międzypokoleniową między ludźmi, dla których był on językiem rodzimym, a nowymi użytkownikami tego języka. Potwierdzenie statusu języka wilamowskiego poprzez autorytet państwa w sposób oczywisty przyczyniłoby się do zwiększenia szans na jego przetrwanie” – zaznaczono w liście.

źródło: „Dziennik Zachodni”

W liście wskazano również, że żywy język wilamowski jest jednym z ostatnich świadectw wielokulturowości dawnej Rzeczypospolitej, które próbowano niszczyć w czasie nazistowskiej okupacji oraz w czasach PRL. Nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym – podkreślono – „będzie kamieniem milowym w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony tego języka”.