Limuzyna Sądu Najwyższego, przyczepa z matką i córką – kradli co popadnie

Adam B. i Wojciech W. kradli samochody metodami: „na kamień”, „na wskok” i „na maszynkę”. Śledczy ustalili, że ich łupem padło auto z przyczepą campingową, w której siedziały matka i córka. Innym razem pod jednym z supermarketów ukradli Skodę Superb należącą do Sądu Najwyższego. Gdy wpadli i dowiedzieli się, kto ich obciąża, postanowili wrobić „zdrajcę” w zabójstwo.

W słoneczny lipcowy dzień 2013 roku na drodze w okolicach Rawy Mazowieckiej niemiecki turysta Arnold K., prowadzący mercedesa ml z podłączoną przyczepą campingową usłyszał jakieś uderzenie w samochód. Gdy zatrzymał auto, został odepchnięty przez nieznanego mężczyznę, który wskoczył za kierownicę i odjechał. Turysta nie mógł nic zrobić.



Kilka kilometrów dalej złodziej dowiedział się przez krótkofalówkę od wspólnika, że coś jest nie tak, bo z przyczepy dochodzą okrzyki. Okazało się, że siedziały w niej żona i córka Arnolda K. Złodzieje nie chcieli ryzykować zarzutu uprowadzenia i musieli odpuścić.



Dziesiątki zarzutów



To tylko jedna z kilkudziesięciu kradzieży samochodów dokonanych, zdaniem prokuratury, przez ekipę, do której należeli m.in. Mariusz P., Artur B. ps. Dymek oraz Wojciech W. Dwaj ostatni zostali właśnie oskarżeni przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej o dokonanie 39 przestępstw. Wszystkie dotyczą kradzieży (zwykłej jak i tej z użyciem przemocy) samochodów osobowych w Warszawie i okolicach w 2013 roku.



Postawienie złodziei przed sądem było możliwe dzięki temu, że ich skruszonemu wspólnikowi Mariuszowi P., który poszedł na współpracę z policją i prokuraturą. P. opowiedział o tym jak działał wraz z Arturem B. i Wojciechem W. i jak wspólnie dokonywali przestępstw. Ujawnił, że grupa ukradła m.in. przed jednym z supermarketów skodę superb. Jak się okazało, samochód był w dyspozycji jednego z dyrektorów Sądu Najwyższego. Łupem złodziei padła także znajdująca się w pojeździe przepustka do Sejmu. Nie wiadomo jednak, czy kiedykolwiek została wykorzystana.



Innym razem złodzieje ukradli samochód mężczyźnie, który zostawił otwarte auto, aby porozmawiać ze swoja ukochaną stojącą na balkonie. Raz przekonali dziewięcioletnią dziewczynkę, aby pobiegła do swojego ojca czekającego przy volkswagenie i przekonał go, by pomógł mamie w zakupach. Oprócz auta skradli wówczas wartościowy sprzęt fotograficzny.

Niczym w teatrze



– Najczęściej sprawcy wykorzystywali przy kradzieżach tzw. maszynkę, urządzenie które pokonuje elektroniczne zabezpieczenia. Rabując samochody „w trasie” wykorzystywali nieuwagę kierowców np. stosując metodę „na kamień” lub „na stuk”. Specjalizowali się głównie w „japończykach”, ale nie gardzili także niemieckimi autami – opowiada jeden ze śledczych z warszawskich „pezetów”.



– Zabezpieczyliśmy m.in. urządzenia służące do pokonywania zabezpieczeń w samochodach i dekodowania fabrycznych zabezpieczeń oraz tzw. zagłuszarki GPS. To w pełni profesjonalny sprzęt, pozwalający na tzw. rozbrojenie niemal każdego pojazdu danych marek – tłumaczy.



Oskarżeni mieli także w czasie „polowań” na popularnych drogach zakładać specjalne teatralne maski, aby wyglądać np. starzej. Korzystali także z mikrofalówek, aby nie zdradziły ich logowania z telefonów komórkowych.

Policjanci złapali złodziei dzięki ich wspólnikowi (fot.policja)

Wkrótce po zatrzymaniu w maju ubiegłego roku okazało się, że Artur B. przemycił do celi telefon komórkowy, miał też specjalny zegarek, który można używać do połączeń. Na szczęście policjanci inwigilowali potencjalnych wspólników podejrzanych w ramach akcji o kryptonimie „Fura”. Okazało się bowiem, że złodzieje próbowali wrobić Mariusza P. w zabójstwo. Podejrzewali także innego znanego przestępcę o bycie agentem policji. Ich plany spaliły jednak na panewce.

„Szybcy i wściekli”



Oskarżenie złodziei samochodów to jeden z elementów śledztwa warszawskich „pezetów”, nazywanego sprawą „szybkich i wściekłych”. To szajka, która od 2013 roku regularnie rabowała luksusowe domy jednorodzinne w bogatych dzielnicach Warszawy i podstołecznych miejscowości takich jak Konstancin czy Magdalenka. Swoim sposobem działania złodzieje zapracowali na miano użyte w kryptonimie dochodzenia.



– Rzeczywiście byli bardzo szybcy. Wyliczyli dokładnie, ile czasu w danym rejonie zajmie ochronie dojazd pod adres, gdzie został uruchomiony alarm. Potem sprawdzali czy w domu nie ma nikogo i wkraczali, wyłamując drzwi lub okna. Nie przejmowali się uruchomionym alarmem. Wiedzieli, że mają do 10 minut, zanim na miejscu pojawi się załoga interwencyjna. W tym czasie czyścili wszystko, co miało wartość i znajdywało się w zasięgu ręki. Jeżeli nie mogli sforsować sejfu, zabierali go ze sobą i otwierali w swojej kryjówce – opowiada jeden ze śledczych.



„Szybcy” byli bardzo sprawni fizycznie. Kilka razy uciekli ochroniarzom, zabierając ze sobą łup. Nie gardzili niczym, co miało większą wartość. – Brali pieniądze, biżuterię, kamienie szlachetne, numizmaty, certyfikowane alkohole, markowe cygara czy futra. Ale potrafili także zabrać broń palną – wskazuje rozmówca portalu tvp.info.



Złodzieje byli wyjątkowo bezczelni. Kilka razy nie ograniczyli się do jednego włamania, ale okradali jeszcze jeden lub kolejne domy na tej samej ulicy, w dodatku bez wcześniejszego rozpoznania. Najpierw sprawdzali, czy nie w środku nie ma domowników, udając dostarczycieli pizzy. Na akcję zazwyczaj jeździli we trzech. Dwóch okradało dom, trzeci czekał w samochodzie z włączonym silnikiem i odmierzał czas.