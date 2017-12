Przełom w Donbasie. Ukraińcy wymienią jeńców z separatystami

W środę na wschodzie Ukrainy powinna się odbyć największa w historii konfliktu w Donbasie wymiana jeńców. Zapowiedziały ją ukraińskie władze i wspierani przez Rosję separatyści. Miejsce wymiany nie jest znane.

Do pierwszej od ponad roku wymiany ma dojść około godziny 13 czasu obowiązującego na Ukrainie. Dokładne miejsce nie jest znane.



Wymiana odbędzie się w formacie około 4 separatystów za jednego Ukraińca. Kijów ma wydać bojówkarzom 306 aresztowanych separatystów. Natomiast z więzień bojówkarzy do domów ma wrócić 74 Ukraińców.



Operację zapowiadali ukraińscy przedstawiciele trójstronnej grupy kontaktowej, potwierdzili ją też wspierani przez Rosję bojówkarze.



We wtorek z rodzinami osób przetrzymywanych przez separatystów spotkał się ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Zapewnił, że uwolnieni z niewoli u separatystów otrzymają pełną opiekę lekarską. Zaznaczył, że wymiana jeńców doszła do skutku dzięki długotrwałym wysiłkom ukraińskich władz.

źródło: IAR

74 osoby, które mają być uwolnione przez separatystów to nie wszyscy jeńcy przetrzymywani przez nich. Według ukraińskich szacunków w więzieniach prorosyjskich bojowników znajduje się 170 ukraińskich obywateli.