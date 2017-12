Klany arabskie opanowują berliński półświatek

Stolica Niemiec zmaga się z rosnącym problemem przestępczości zorganizowanej. Wprawdzie spada liczba zabójstw, ale przybiera na sile wyłudzanie haraczy. Gangi, w których coraz większą rolę odgrywają klany arabskie, przebranżawiają się na przestępstwa finansowe.

– Zmniejszyła się liczba brutalnych incydentów i przestępstw z użyciem przemocy. Obserwujemy natomiast usilne próby przeniesienia przestępczej działalności gangów na różne obszary legalnej działalności biznesowej. Obserwujemy to na przykład w obrocie nieruchomościami – oświadczył szef resortu spraw wewnętrznych Andreas Geisel (SPD) w berlińskim Senacie.



Służby wskazują na powiązania arabskich klanów z zorganizowaną przestępczością. Celem grup jest – zdaniem śledczych – zdobycie wpływu na sprawy polityczne, administracyjne, sądowe czy gospodarcze.



Próżnia prawna



Gangi stale podejmują również próby tworzenia obszarów działania w próżni prawnej. – Energicznie to zwalczamy – zapewnił Geisel i dodał, że służby są w stałym kontakcie z przedsiębiorcami i usługowcami, co ma na celu ograniczenie procederu wymuszania od haraczu w zamian za „opiekę” lub „ochronę”.



W lipcu weszła w życie ustawa która ułatwia konfiskatę i odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstw. Skonfiskowany może być też majątek nieznanego pochodzenia. Służby przyznają jednak, że przestępcy zawsze znajdują nowe luki prawne.

Na początku grudnia w niemieckiej telewizji opublikowano reportaż o niemieckich klanach w Berlinie. Federalny Urząd Kryminalny ocenia, że jest ich około 20 i każdy liczy po kilkaset osób. Właśnie arabskie klany, które są swoistym państwem w państwie, obok rosyjskiej mafii czy ukraińskich i litewskich band złodziei samochodów, wiodą prym na polu zorganizowanej przestępczości w stolicy Niemiec.