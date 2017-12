Terroryści wyłapani przy granicy. Przechwycono „znaczną ilość broni”

Trzy osoby podejrzane o związki z terrorystami zatrzymały gruzińskie służby bezpieczeństwa w dwóch operacjach. Ekstremiści zostali namierzeni w dwóch miejscowościach leżących w Wąwozie Pankisi na granicy z rosyjską Czeczenią.

Zatrzymani są podejrzewani o związki z Czeczenem Achmadem Czatajewem, który został zabity 22 listopada podczas trwającej ponad 20 godzin operacji antyterrorystycznej w stolicy Gruzji, Tbilisi.



Czatajew został zidentyfikowany przez tureckie media jako organizator potrójnego ataku przeprowadzonego przez zamachowców samobójców wieczorem 28 czerwca 2016 roku na lotnisku Ataturka w Stambule. Śmierć poniosło wtedy 47 osób, a obrażenia odniosło ponad 160. Według tureckiego dziennika „Hurriyet” Czatajew był szefem komórki Państwa Islamskiego w Stambule.



Wielogodzinna walka



Cytowana przez portal Radia Swoboda ekspertka ds. terroryzmu Nino Burczuladze twierdzi, że pomoc udzielana terrorystom przez zatrzymane we wtorek osoby polegała na zaopatrzeniu grupy Czatajewa w dużą ilość broni i amunicji; uzbrojenie mogło być wykorzystane podczas wielogodzinnej walki w Tbilisi.



W ramach wtorkowej akcji, w której uczestniczyło ok. 60 funkcjonariuszy, przeszukano kilka domów; w jednym z nich skonfiskowano „znaczną ilość” broni. Jak twierdzi portal Głosu Ameryki, dwie osoby podejrzane o związki z Czatajewem zatrzymano we wtorek również w Tbilisi.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Portal Echo Kawkaza wskazuje, że we wtorek gruzińskie służby bezpieczeństwa ujawniły kolejne szczegóły dotyczące grupy Czatajewa. Z dowodów zebranych podczas śledztwa, w tym nagrań dźwiękowych, wynika, że terrorysta wraz ze współpracownikami planowali przeprowadzić zamachy w Gruzji i Turcji; celem ataków miały być misje dyplomatyczne.