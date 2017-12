Force 47. Wietnamska odpowiedź na „niesłuszne poglądy” w sieci

W Wietnamie utworzono liczącą 10 tys. osób jednostkę wojskową, której zadaniem będzie walka z „niesłusznymi poglądami” w internecie – podała we wtorek agencja Reutera.

– Jednostka Force 47 działa już w kilku sektorach – oświadczył generał Nguyen Trong Nghia, wiceszef zarządu politycznego sił zbrojnych Wietnamu. – W każdej godzinie, minucie i sekundzie musimy być gotowi do aktywnej walki z niesłusznymi poglądami – powiedział generał cytowany przez dziennik „Tuoi Tre”.



W ostatnich miesiącach, jak zauważa Reuters, komunistyczne władze Wietnamu zintensyfikowały działania mające na celu „uciszenie krytyków” i zwiększenie kontroli nad internetem. W ubiegłym miesiącu wietnamski bloger usłyszał wyrok siedmiu lat pozbawienia wolności za „uprawianie propagandy przeciwko krajowi”.

źródło: pap

Z kolei w sierpniu prezydent Wietnamu Tran Dai Quang ocenił, że kraj powinien poświęcać więcej uwagi kontroli „portalów informacyjnych i blogów zawierających niesłuszną i niebezpieczną treść”. Wietnamskie władze wezwały też m.in. do dokładniejszej kontroli serwisów społecznościowych i do usuwania treści uznawanych przez władze za obraźliwe.Zajmująca się cyberbezpieczeństwem firma FireEye twierdzi, że cybernetyczna inwigilacja obywateli staje się coraz bardziej atrakcyjna dla państw jednolitych narodowościowo, częściowo dlatego, że umożliwia dostęp do znacznej ilości informacji przy stosunkowo niewielkich inwestycjach i ograniczonym ryzyku.