„Ostatni trening jest w Wigilię rano”. Anita Włodarczyk w TVP o karpiu i medalach

– Mam lekką dyspensę, nie ukrywam – powiedziała w programie „Gość Wiadomości” Anita Włodarczyk pytana o świąteczną dietę. – Nie jadam już tyle, co 3-4 lata temu, ale cały czas czekam na karpia. To jest jedyna z potrawa, którą jem przez cały okres Świąt – mówiła medalistka igrzysk olimpijskich, trzykrotna mistrzyni świata oraz wielokrotna rekordzistka świata, Europy i kraju w rzucie młotem. – Makowiec, sernik – jak najbardziej – przyznała dopytywana. – Ale tylko ten, który przygotowują moi rodzice – dodała.

– Co roku, odkąd pamiętam, okres świąteczny jest wolny od treningów. Ostatni trening jest w Wigilię rano. Święta to dla sportowców jedne z niewielu dni, które możemy spędzić z rodziną – podkreśliła lekkoatletka.



W programie padło też pytanie o cele sportowe. – Chcę postawić kropkę nad „i” – marzę o zdobyciu kolejnego, trzeciego złotego medalu olimpijskiego i o pobiciu rekordu świata – odparła sportsmenka. Zagadnięta o dość odległy termin najbliższych igrzysk, czyli Tokio 2020, przyznała, że doświadcza upływu czasu.

– Wiadomo, że człowiek jest coraz starszy, ale na szczęście na treningach jeszcze tego nie odczuwam, nie mam problemu z wykonywaniem ćwiczeń – zaznaczyła.