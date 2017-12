Męczeństwo chrześcijan. „Wiek XX i XXI to są wieki męczenników”

– Papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI bardzo często uczulali nas w dokumentach, że wiek XX i XXI to są wieki męczenników. Liczymy, że około 45 milionów osób w tym okresie oddało życie, tylko dlatego, że byli wyznawcami Chrystusa – powiedział w programie „Minęła 20” ks. prof. Waldemar Cisło.

Obecny w studiu ks. prof. dr hab. Dariusz Oko zwrócił uwagę na prześladowania chrześcijan ze strony muzułmanów.



– Musimy brać pod uwagę, że islam zniszczył połowę chrześcijaństwa, że muzułmanie każdego roku zabijają dziesiątki tysięcy chrześcijan, gwałcą dziesiątki tysięcy chrześcijanek. Mamy prawo i obowiązek, by zastanawiać się, co zrobić, aby nie zniszczyli drugiej połowy – stwierdził.



Goście programu poruszyli także problem islamu w Europie oraz zwrócili uwagę na to, że w Polsce od wieków wyznawcy islamu i chrześcijaństwa mogli żyć pokojowo w jednym społeczeństwie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp.info

– Tatarzy zrobili coś, czego kochani bracia muzułmanie nie są w stanie zrobić. Uznali Polskę za swoją ojczyznę. Nie chcieli nas nawracać i tworzyć tu kalifatu – stwierdził ks. prof. Cisło.Według ks. prof. dr. hab. Oko widząc sposób postępowania europejskich społeczeństw, powinniśmy wyciągać wnioski, by samemu przetrwać.– Oni właściwie już są skazani na zagładę (...), bo wybrali religię przyjemności, która prowadzi do śmierci. Po ludzku nieuchronne jest, że zapanuje tam islam. My jeszcze mamy szansę uczyć się z ich błędów – powiedział.