Biała poświata nad Europą. Rosjanie testują rakietę, odpowiedź na patrioty

Polscy internauci alarmują o nietypowym zjawisku. W nocy z poniedziałku na wtorek obserwowali białą poświatę na niebie – zdaniem eksperta – efekt testu rosyjskiej rakiety balistycznej. Rosyjskie media potwierdzają, że pocisk został wystrzelony z poligonu w obwodzie astrachańskim. Piszą, że testowana jest „antytarcza”, odpowiedź na patrioty.

Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik pisze na Facebooku, że chmurę widoczną w Polsce nad wschodnim horyzontem nieba około 4 nad ranem mogły utworzyć gazy wylotowe międzykontynentalnego pocisku rakietowego.



Te informacje „uzupełnia” rosyjski serwis – chodzi o rakietę balistyczną RS-12M „Topol”. – Wystrzał pocisku międzykontynentalnego z poligonu Kapustin Jar odbył się w ramach przygotowań do zwalczania tarczy antyrakietowej potencjalnego przeciwnika – donoszą „Wiedomosti”. Podobne zjawisko uwiecznili na zdjęciach obserwatorzy m.in. w Niemczech, Austrii, Rumunii i na Ukrainie.



Portal o2 cytuje komunikat Ministerstwa Obrony Rosji: „Uzyskano dane zostaną wykorzystane do opracowania skutecznych środków do zwalczania tarczy antyrakietowej. Na przyszły rok zaplanowano tuzin takich prób rakietowych”.

