W słowackich Tatrach zginął Polak. Turystka spadła z Koziego Wierchu

Do trzech poważnych wypadków z udziałem turystów doszło we wtorek najpierw po słowackiej stronie Tatr. W wyniku jednego z nich zginął 25-letni polski turysta; w drugim – młoda Czeszka. W trzecim poważne obrażenia odniosła turystka. Inna turystka spadła po południu z Koziego Wierchu, po polskiej stronie. Kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala.