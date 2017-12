Trzylatka w 50-metrowej studni. Wydobycie dziecka uwieczniono na filmie

Pierwszy dzień świąt minął pracowicie mieszkańcom jednej z miejscowości w stanie Angul na wschodzie Indii. Przez osiem godzin wydobywali wraz ze strażakami trzyletnią dziewczynkę, która wpadła do niezabezpieczonej 50-metrowej studni. Akcja zakończyła się sukcesem, co zarejestrowano na krótkim filmie.

Kiedy dokładnie dziewczynka wpadła do niezabezpieczonej studni, nie wiadomo. Mieszkańcy wioski, którzy usłyszeli płacz dobiegający z 50-metrowej szczeliny, zorganizowali ekipę ratunkową. Potem dołączyli strażacy i lokalne oddziały ratowników.



Akcja trwała blisko osiem godzin. W sieci pojawił się filmik, na którym zarejestrowano jej szczęśliwe zakończenie. Dziewczynka w błocie i zdziwiona całą sytuacją nawet nie płakała. Lekarska diagnoza potwierdziła – dziecku nic się nie stało.

#WATCH: 3-year-old Radha being rescued successfully from a borewell by a team of Odisha Fire Services in Angul #Odisha #OTV pic.twitter.com/XSQMVko7yn