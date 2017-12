Szwedzi zmagają się z odrą. Zarażonych może być kilkaset osób

Siedem osób w Goeteborgu zostało hospitalizowanych z powodu zarażenia odrą. Podejrzewa się, że wirusem mogło zarazić nawet kilkaset osób.

W stan podwyższonej gotowości postawiono uniwersytecki szpital Sahlgrenska w Goetborgu, gdzie 10 grudnia odnotowano pierwszy przypadek zarażenia chorobą.



– Udało nam się ustalić prawdopodobnie wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zarażonymi. Chodzi tu nawet o kilkaset osób z którymi próbujemy się teraz kontaktować – powiedział szwedzkiemu radiu Anders Goliger rzecznik szpitala. Osoby te są proszone, by upewniły się czy wszyscy z ich rodzin byli szczepieni przeciwko odrze. Jeśli nie, powinny natychmiast zgłosić do szpitala i poddać szczepieniu.



Do zarażenia wirusem doszło prawdopodobnie poza granicami Szwecji. W tym kraju odnotowuje się blisko 60 zachorowań na odrę rocznie. Większość urodzonych w Szwecji dzieci jest szczepiona przeciw wirusowi w 18 miesiącu życia.

#wieszwiecej Polub nas