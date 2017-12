Papież: Jezus jest źródłem miłości, która otwiera na innych i usuwa niechęć

Jezus jest „pośrednikiem”, który sprawia, że ludzie jednają się nie tylko z Bogiem, ale i między sobą – powiedział papież Franciszek we wtorek wiernym. Jezus, dodał, jest „źródłem miłości, która otwiera na jedność z braćmi usuwając konflikty i niechęci”.

– Wiemy dobrze, że niechęć jest czymś złym, wyrządza wiele zła – mówił papież przed południową modlitwą Anioł Pański.



Zachęcił: – Prośmy Jezusa, urodzonego dla nas, by pomógł nam w tej podwójnej postawie ufności Ojcu i miłości do bliźniego. Zwracając się w drugi dzień Świąt do zebranych na placu Świętego Piotra, wskazał, że „to postawa, która przemienia życie, czyni je piękniejszym, bardziej owocnym”.



Franciszek wezwał wiernych, by przyjęli Jezusa „ jako Pana życia” i stali się jego „odważnymi świadkami, gotowymi osobiście zapłacić cenę za wierność Ewangelii”.



Papież złożył też wszystkim życzenia pokoju i pogody ducha. Pozdrowił obecnych na placu uczestników narodowej pielgrzymki z Ukrainy.



Franciszek podziękował na zakończenie za wszystkie życzenia, jakie otrzymał w minionych tygodniach.