W styczniu ostatnie pieniądze z „Mieszkania dla młodych”

Od drugiego stycznia przyszłego roku będzie znów można skorzystać z dopłat w ramach programu Mieszkanie dla młodych. To ostatnia pula pieniędzy w tym programie.

Mdm polega na jednorazowej dopłacie do kredytu hipotecznego. Może go otrzymać każdy, kto nie ma ukończonych 35 lat życia. Ważne są też kryteria dotyczące parametrów mieszkania - jego ceny i wielkości. Jak mówi analityk rynku nieruchomości Jarosław Sadowski, wszystko wskazuje na to, że pieniądze rozejdą się bardzo szybko. Rządowy program został wdrożony w 2014 roku. Początkowo nie cieszył się dużą popularnością, ale kiedy dopisano do niego możliwość dofinansowania nieruchomości kupionych na rynku wtórnym, pieniądze rozchodziły się coraz szybciej.



Jarosław Sadowski mówi, że nie wszyscy chętni będą mogli skorzystać z pieniędzy. O przyznaniu dopłaty decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które dopiero po pierwszym stycznia zaczną przygotowywać wnioski kredytowe, mogą już nie zdążyć na rządową dopłatę. Wnioski w sprawie Mdm rozpatruje Bank Gospodarstwa Krajowego.



Program Mieszkanie dla młodych zostanie zastąpiony rządowym programem Mieszkanie Plus, który polega na wynajmie lokali po cenach nieco niższych od rynkowych.

#wieszwiecej Polub nas