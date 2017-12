Turystka spadła w przepaść z Koziego Wierchu. Wyszła w góry z rodzicami

Trudne warunki turystyczne nie zraziły we wtorek turystów. Ratownicy TOPR byli co chwila wzywani do poszkodowanych. W słowackiej części gór 25-latek z Polski nie przeżył upadku w rejonie Doliny Małej Zimnej Wody. Polscy toprowcy po trudnej akcji poszukiwania młodej turystki, która spadła z Koziego Wierchu, zostali wezwani w okolice Morskiego Oka, gdzie utknęła grupa około 45 osób z dziećmi. Na wyprawę ruszyli… po południu.

Wcześniej we wtorek słowaccy ratownicy otrzymali od kolegów z TOPR raport o upadku turysty podczas wyjścia w Dolinie Małej Zimnej Wody. Zgłaszający nie miał kontaktu wizualnego ani głosowego z kolegą, który poślizgnął się na śniegu i spadł.



Ciężko rannego turystę odnaleziono po ok. godzinie od upadku. Ratownicy zabrali go helikopterem do Starego Smokowca. Mimo wysiłku wszystkich uczestniczących w akcji ratowniczej ratowników, 25-latek zmarł.



Na tym samym szlaku w pierwszy dzień świąt zginęła 25-letnia Czeszka – poinformowali ratownicy.



Również po stronie słowackiej Tatr na szlaku wiodącym na Sławkowski Szczyt, polska turystka poślizgnęła się i upadła z dużej wysokości doznając poważnych obrażeń. Na miejsce na pokładzie śmigłowca dotarli słowaccy ratownicy i przetransportowali kobietę do szpitala w Popradzie – poinformowali słowaccy ratownicy górscy na swojej stronie internetowej.

Po polskiej stronie turystka spadła w przepaść



Do serii groźnych wypadków doszło również w polskiej części gór. Ratownicy TOPR od samego rana byli wzywani do poszkodowanych. Najczęstszą przyczyną wypadków są poślizgnięcia i upadki z dużych wysokości. Ratownicy zwieźli śmigłowcem siedem osób.



Do najgroźniejszego wypadku doszło w rejonie Koziego Wierchu, gdzie kobieta spadła kilkaset metrów w przepaść doznając bardzo groźnych obrażeń. Lekarze walczą o jej życie. Poszkodowana została przetransportowana śmigłowcem do jednego z krakowskich szpitali. Jak informowała reporterka TVP Info, młoda turystka wyszła w góry z rodzicami, Im nic się nie stało.

Niefrasobliwa wycieczka



O pomoc służby ratownicze poprosiła również grupa około 45 osób, w tym trzy rodziny z dziećmi, które zbyt późno wybrały się do Morskiego Oka. Ratownicy nie podjęli jednak interwencji, bo szczęśliwie nie ma osób poszkodowanych. Identyczna sytuacja miała miejsce w grudniu ubiegłego roku i dwa lata temu.



– Turyści tłumaczyli, że zastała ich noc, a dorożki konne już nie kursują. Na miejsce pojechał patrol policji. Jeżeli będą osoby starsze, chore wymagające pomocy, to zostaną zwiezione na dół. Wóz policyjny oświetli drogę grupie turystów – tłumaczył rzecznik zakopiańskiej policji Krzysztof Waksmundzki.



Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) apelują do turystów o rozsądek i odsyłają do aktualizowanych codziennie komunikatów turystycznych na stronie internetowej parku.



Droga do Morskiego Oka to szeroki, wyasfaltowany trakt, który wiedzie przez las na długości ok. 7 km. Morskie Oko to najbardziej popularny kierunek turystyczny w Tatrach. Każdego roku ten zakątek gór odwiedza ponad milion turystów.