Tragiczny wypadek w Łodzi – trzy osoby nie żyją, siedem rannych

Trzy osoby zginęły na miejscu w zderzeniu dwóch samochodów osobowych, do którego doszło w Łodzi w poniedziałek tuż przed północą. Siedem osób trafiło do szpitala.

Z wstępnych ustaleń policji wynika, że 35-letni kierujący marki Citroen Xsara jadący podporządkowaną ul. Pryncypalną nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i wyjechał na skrzyżowanie z al. Bartoszewskiego, gdzie doszło do zderzenia z Toyotą Auris.



Śmierć na miejscu poniosło troje pasażerów podróżujących citroenem – kobiety w wieku 66 i 67 lat oraz 68-letni mężczyzna. Z obrażeniami trafiło do szpitala siedem osób; wszystkie opuściły go po otrzymaniu pomocy medycznej.



Kierowcy uczestniczący w wypadku byli trzeźwi.