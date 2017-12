Zapomniał, że wymontował butlę z gazem i wtłoczył gaz do auta. Doszło do wybuchu

Pomimo wyczuwalnej w samochodzie woni gazu, jeden z pasażerów chcąc odpalić papierosa i zapalił zapalniczkę. Chwilę później doszło do wybuchu. Cztery osoby trafiły do szpitala.

Do zdarzenia doszło w Zabłotce (pow. sanocki). 23-letni właściciel BMW kilka dni wcześniej wymontował z samochodowej instalacji gazowej butlę, chcąc obniżyć koszty badania technicznego pojazdu.



Kierowca z pasażerami przyjechali na stację paliw, gdzie zaczął tankować gaz. Po pewnym przypomniał sobie, że w pojeździe nie ma butli, więc zatankował do baku benzynę. Niestety, mimo wyczuwalnej w samochodzie woni gazu, jeden z pasażerów chcąc odpalić papierosa zapalił zapalniczkę. To spowodowało wybuch w samochodzie.



W niefortunnym wypadku tym ucierpiały cztery osoby. Wszyscy z poważnymi poparzeniami trafili do szpitala.

