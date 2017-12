Zakłócał ciszę nocną, a potem naruszył nietykalność cielesną policjantów

Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3, grozi 25-latkowi z gminy Dąbrowa, który w sobotę w nocy naruszył nietykalność cielesną interweniujących policjantów. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Natomiast za popełnione wcześniej wykroczenie grozi mu do 500 złotych grzywny.

Atak na policjanta i strzały na warszawskiej Ochocie Kilku mężczyzn wyszło z salonu gier w rejonie ulicy Kopińskiej i zaczęło się bić. Jeden z nich miał grozić innym użyciem broni. Bójkę zauważył... zobacz więcej

Do zdarzenia doszło w sobotę w Barcinie. Około godziny 0.40 w nocy policjanci z tamtejszego komisariatu zostali skierowani na interwencję w związku ze zgłoszeniem o osobie, która ma dobijać się do drzwi mieszkania w jednym z bloków.



Po przybyciu na miejsce policjanci weszli do mieszkania, gdzie w pokoju zauważyli leżącego na podłodze lokatora, którego dąbrowianin szarpał za odzież. Mężczyzna był agresywny i nie reagował na wydawane mu polecenia. Krzyczał głośno używając wulgarnych słów. Funkcjonariusze obezwładnili awanturnika, a następnie wyprowadzili go z mieszkania.



25- latek nadal szarpał się i stawiał opór. Podczas doprowadzania do radiowozu, uderzył głową jednego z funkcjonariuszy w okolicę ust, a drugiego w czoło.





#wieszwiecej Polub nas

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy. 25-latek był pijany, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Noc spędził w policyjnym areszcie. Następnego dnia usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych.



O losie dąbrowianina zadecyduje sąd. To przestępstwo zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Za zakłócanie spoczynku nocnego grozi mu kara grzywny do 500 złotych.