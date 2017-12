Walczył z korupcją, usłyszał wyrok za próbę „zburzenia systemu socjalistycznego”

Chiński sąd skazał działacza społecznego Wu Gana na 8 lat więzienia za działalność wywrotową i nawoływanie od obalenia władz. Wu, znany w mediach społecznościowych jako „Superwulgarny Rzeźnik”, ujawniał przypadki korupcji.

Skazanemu zarzucono prowokowanie napięć, sianie kłamliwych pogłosek i szerzenie pomówień wobec przedstawicieli władz.



W sentencji podkreślono, że Wu Gan „prowadził cały szereg akcji mających na celu obalenie władzy państwowej i zburzenie systemu socjalistycznego, co poważnie zagrażało bezpieczeństwu państwa i zakłócało spokój społeczny”.



Yan Xin, adwokat skazanego działacza, oznajmił w rozmowie z korespondentem agencji Reutera, że obrona zamierza wnieść apelację od wydanego we wtorek wyroku.



Reuters przypomina w tym kontekście, że Wu Gan używał swego blogu m.in. do podważenia oficjalnej wersji wydarzeń, gdy policjant śmiertelnie postrzelił zbierającego podpisy pod petycją mężczyznę na północy Chin w maju 2015 roku. Aktywista został wówczas aresztowany.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Wyrok 8 lat pozbawienia wolności ogłoszony we wtorek jest najsurowszym w serii prześladowań aktywistów w Chinach, jakie rozpoczęły się w lipcu 2015 r. i są określane przez nich mianem „709 Crackdown” (represjonowanie).Wyrok został wydany we wtorek z rozmysłem – zauważa Reuters. Większość obserwatorów i dyplomatów mniej bacznie obserwuje wydarzenia w Chinach w związku z Bożym Narodzeniem.