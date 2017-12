Eksplozja fajerwerków podczas świątecznego festiwalu. Dziesiątki rannych

Co najmniej 39 osób odniosło rany po niekontrolowanym wybuchu fajerwerków, do którego podczas organizowanego od stuleci w wigilię Bożego Narodzenia festiwalu Parrandas w kubańskim mieście Remedios. Wśród rannych jest szóstka dzieci w wieku od 11 do 15 lat.

Informację o incydencie przekazały media państwowe. Portale internetowe wskazują, że około dwudziestu osób odniosło poważne obrażenia. Są to mieszkańcy okolic Remedios z prowincji Santa Clara.



Chociaż cieszący się ogromną popularnością festiwal przyciąga przybyszów z innych regionów Kuby oraz z zagranicy, wśród rannych nie ma turystów – pisze Reuters.



Prokuratura wszczęła śledztwo mające na celu ustalenie przyczyn eksplozji.



Podczas festiwalu Parrandas dwie dzielnice miasta Remedios leżącego w środkowej części wyspy, rywalizują o palmę pierwszeństwa w spektakularnych pokazach ogni sztucznych.





VIDEO: Dozens of people were burned after a fireworks accident at a traditional celebration in the Cuban central town of Remedios on Sunday, according to state media pic.twitter.com/RhNcYCVrzu