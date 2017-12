Rosyjski okręt wojenny zbliżał się do Wielkiej Brytanii. „Nie ma tolerancji dla agresji”

Brytyjska fregata rakietowa HMS St Albans eskortowała wielozadaniową rosyjską fregatę nowej generacji Admirał Gorszkow, która w okresie świąt przybliżyła się do wód terytorialnych Wielkiej Brytanii. Relacje między obydwoma krajami już od dawna są napięte.

„Nie zawahamy się, gdy będzie chodzić o obronę naszych wód czy pokazanie, że nie ma tolerancji dla jakiejkolwiek formy agresji” podkreślił w oświadczeniu opublikowanym po incydencie szef brytyjskiego resortu obrony Gavin Williamson, który przekazał informację o incydencie.



Okręt St Albans obserwował kurs rosyjskiej fregaty przez całe święta od Wigilii. Do bazy w Portsmouth zawinie on dopiero we wtorek po zakończeniu zadań – zaznaczono w komunikacie resortu obrony.



W ocenie ministerstwa aktywność rosyjskiej marynarki wojennej nasiliła się w okresie świątecznym. Przed Wigilią inna jednostka – rosyjski okręt wywiadowczy – wpłynęła na Morze Północne i przemierzyła kanał La Manche. Była eskortowana przez brytyjską fregatę HSM Tyne. Brytyjskie śmigłowce zostały wysłane w tym samym czasie do nadzorowaniu dwóch innych rosyjskich okrętów, jakie operowały w pobliżu.



Stosunki brytyjsko-rosyjskie, chłodne od czasu zabójstwa w 2006 roku oficera rosyjskiego wywiadu Aleksandra Litwinienki, który uzyskał azyl w Wielkiej Brytanii, weszły ostatnio w kolejną fazę napięć.



Podczas niedawnej wizyty w Moskwie brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Borisa Johnsona – pierwszej od 2012 roku – szef dyplomacji wyraził opinię, że „dowody na ingerowanie w wybory prezydenckie w USA i w referendum brytyjskie dot. wyjścia z Unii Europejskiej istnieją w nadmiarze”.

Bezpośrednie oskarżenie



– Uważam za bardzo ważne, by przyznać się do rosyjskich prób ingerowania w nasze referendum. Jakiekolwiek by nie były, okazały się nieskuteczne – powiedział Boris Johnson. – Mam nadzieję, że ta karta może zostać przewrócona i możemy iść dalej naprzód – dodał.



Reagując na słowa Johnsona, szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow oświadczył, że dopóki nie zostaną przedstawione „konkretne fakty”, dopóty Rosja nie będzie z nikim „w jasny sposób omawiać tego tematu”. Zarzuty pod adresem Rosji określił jako „gołosłowne”.



Aktywnością rosyjskich okrętów podwodnych na Atlantyku jest również zaniepokojone NATO. W artykule opublikowanym w sobotę na łamach dziennika „Washington Post” wskazano, że szczególny niepokój budzi „narastająca aktywność rosyjskich okrętów podwodnych w pobliżu podmorskich kabli telekomunikacyjnych na północnym Atlantyku”.

W połowie grudnia szef sztabu obrony Wielkiej Brytanii Stuart Peach ostrzegł, że celem ataków ze strony Rosji mogą stać się podmorskie kable telekomunikacyjne oraz że Wielka Brytania i jej sojusznicy z NATO muszą ich bronić przed potencjalnie katastrofalnym w skutkach atakiem rosyjskiej marynarki wojennej. Podatność linii podmorskich na ataki stanowi „nowe ryzyko dla naszego stylu życia” – podkreślił Peach.Kable podmorskie łączą państwa oraz kontynenty – przesyłane jest przez nie 95 proc. komunikacji na całym świecie i dzięki nim przeprowadza się codziennie transakcje na sumę ponad 10 bilionów dolarów.