Rodzinna tragedia na drodze. Kierowca śmiertelnie potrącił babcię i wnuczkę

W Nowej Wsi koło Łabowej w Małopolsce w poniedziałkowy wieczór samochód osobowy potrącił grupę pieszych. Na miejscu zginęły dwie osoby: babcia i wnuczka. Matka dziewczynki została ranna. Za kierownicą Audi A4 siedział 20-latek, który był trzeźwy. Droga krajowa nr 75 jest zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy.

Do wypadku doszło na nieoświetlonym odcinku drogi w poniedziałek około godz. 20. – W idące poboczem mieszkanki Nowej Wsi uderzył samochód audi a4 prowadzony przez 20-latka z Łabowej. Ofiarami są 69-letnia kobieta i jej 12-letnia wnuczka. Trzecia kobieta, mama 12-letniej dziewczynki w głębokim szoku została zabrana do szpitala – relacjonował dyżurny straży pożarnej.



Dariusz Łach z małopolskiej policji powiedział, że babcia i wnuczka były reanimowane na miejscu, niestety bezskutecznie.



Kierowca, który jechał w kierunku Krynicy-Zdroju, według wstępnych ustaleń był trzeźwy. Zarówno on, jak i ofiary byli mieszkańcami powiatu nowosądeckiego.



Na miejscu pracowały trzy jednostki straży pożarnej. Utrudnienia trwały kilka godzin. Okoliczności zdarzenia ustala policja pod nadzorem prokuratora.



Dla kierowców został zorganizowany objazd przez Łabową, Kotów, Kamienną, Berest i Krzyżówkę.



Od piątku policja odnotowała 279 wypadków, w których zginęło 29 osób.

