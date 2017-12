„Liczy się Rzeczpospolita, a nie interes osobisty, partyjny czy wpływy”

– Są dwie rzeczy fundamentalne, które mogą sprawić, że poczujemy się narodową wspólnotą – mówił w programie „Gość Wiadomości” abp Marek Jędraszewski. – Pierwsza to zrozumienie, że Polska jest dobrem wspólnym. Druga – to żeby umieć spojrzeć w prawdzie, czy ja naprawdę Rzeczpospolitej służę i czy jej dobro leży mi przede wszystkim na sercu, a nie jakiś interes osobisty, partyjny, takie czy inne wpływy, którym się ulega. Jeżeli te dwie rzeczy będą zachowane będziemy biało-czerwoną drużyną. To ładne określenie – ocenił metropolita krakowski.

Arcybiskup odniósł się do exposé premiera Mateusza Morawieckiego i apelu o pojednanie: „Podziały i różnice muszą być, bo jest to naturalne zwłaszcza dla systemu demokratycznego”.



Metropolita był pytany o kondycję rodziny. – Jest dzisiaj wiele kryzysów – powiedział. – Dotyka to znaczącej części także polskiego społeczeństwa – dodał. – Rozwody następują zbyt szybko. Miłość jest rozumiana bardzo często tylko jako uczucie, które z definicji ulega pewnej fluktuacji, zmianie. Nie ma tej woli, żeby trwać z drugim do końca – podsumował gość TVP.

W świątecznym wywiadzie metropolita krakowski życzył Polakom, by czas spotkań rodzinnych i przyjacielskich i wspólnego kolędowania nie skończył się wraz z Bożym Narodzeniem. – Im więcej będziemy żyli światem kolęd, tym więcej w nas będzie dobroci i miłości – powiedział arcybiskup Jędraszewski.