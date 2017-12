Działaczka Femenu chciała zabrać z szopki figurę Dzieciątka. Krzyczała: „Bóg jest kobietą”

Obnażona do pasa działaczka feministycznego ugrupowania Femen usiłowała w poniedziałek zabrać figurę Dzieciątka z bożonarodzeniowej szopki na placu św. Piotra w Watykanie. Kobieta została zatrzymana.

Według fotografa agencji Reutera kobieta wyskoczyła zza barierek i krzycząc: „Bóg jest kobietą” rzuciła się w stronę żłóbka. To samo hasło miała wypisane na ciele.



Zanim zabrała figurkę, została zatrzymana przez żandarmerię. Do incydentu doszło na dwie godziny przed wygłoszeniem przez papieża Franciszka bożonarodzeniowego orędzia do zgromadzonych przed bazyliką.



Na swojej stronie internetowej Femen podał nazwisko działaczki w Watykanie i przypomniał, że celem ugrupowania założonego na Ukrainie jest „całkowite zwycięstwo nad patriarchalizmem”. Podobną akcję organizacja przeprowadziła w 2014 roku.

Papież w orędziu wygłoszonym z loggii Bazyliki Świętego Piotra mówił m.in.: „Widzimy Jezusa w dzieciach Bliskiego Wschodu, które nadal cierpią z powodu nasilających się napięć między Izraelczykami a Palestyńczykami” i modlił się o wsparcie dla wszystkich spośród społeczności międzynarodowej, którzy „pragną pomóc tej udręczonej ziemi w odnalezieniu – pomimo poważnych przeszkód – zgody, sprawiedliwości i bezpieczeństwa”.



Franciszek podkreślił, że Jezusa widać w twarzach dzieci syryjskich, „wciąż naznaczonych wojną, która w minionych latach wykrwawiła ten kraj”. Przypomniał o losie dzieci z Iraku, kraju od 15 lat „poranionym i podzielonym” przez wrogość.

Mówił też, że oblicze Jezusa widać w dzieciach w Afryce – „zwłaszcza tych, które cierpią w Sudanie Południowym, Somalii, Burundi, Demokratycznej Republice Konga, Republice Środkowo-afrykańskiej i Nigerii”.