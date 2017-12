„Podziały i różnice muszą być, bo to jest naturalne, zwłaszcza dla systemu demokratycznego”

– Podziały i różnice muszą być, bo to jest naturalne, zwłaszcza dla systemów demokratycznego – uważa abp Marek Jędraszewski. – Są dwie rzeczy fundamentalne, które mogą sprawić, że poczujemy się narodową wspólnotą. Pierwsza to zrozumienie, że Polska jest dobrem wspólnym, a druga to, żeby umieć spojrzeć, czy ja naprawdę Rzeczpospolitej służę i czy jej dobro leży mi przede wszystkim na sercu, a nie jakiś interes osobisty, partyjny – dodał metropolita krakowski.