Życzenia świąteczne królowej Elżbiety II

To już brytyjska tradycja. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia coroczne życzenia złożyła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta druga. Królowa odniosła się do tegorocznych ataków terrorystycznych, do których doszło na Wyspach. Chwaliła niezłomnego ducha Brytyjczyków, a także podkreśliła znaczenie domowego ogniska.