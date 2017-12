„Odnawiamy więzi miłości i dobrej woli”. Życzenia świąteczne Trumpów i Elżbiety II

To już brytyjska tradycja. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia coroczne życzenia złożyła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II. Królowa odniosła się do tegorocznych ataków terrorystycznych, do których doszło na Wyspach. Chwaliła niezłomnego ducha Brytyjczyków, a także podkreśliła znaczenie domowego ogniska. Życzenia popłynęły też z Białego Domu, skąd do Amerykanów zwrócili się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wraz z żoną Melanią.

– Rodacy Amerykanie, Melania i ja jesteśmy zaszczyceni, że możemy życzyć Ameryce i całemu światu bardzo Wesołych Świąt – powiedział na nagraniu Trump. – W tym czasie zawsze dostrzegamy to co najlepsze w Ameryce, jaki jest duch Amerykanów. Widzimy dzieci pakujące prezenty, które rozświetlą święta dzielnym mężczyznom i kobietom w mundurach. Widzimy rodziny pomagające swoim sąsiadom, społeczności, które wzajemnie siebie wspierają – dodawała pierwsza dama.



Amerykański przywódca podkreślił też, że święta to czas radości, który spędzamy wspólnie z naszymi rodzinami. – Odnawiamy więzi miłości i dobrej woli i co najważniejsze świętujemy cud Bożego Narodzenia. (...) W imieniu Melanii, swoim i syna Barrona oraz całej rodziny: niech Bóg was błogosławi, niech błogosławi Amerykę, życzymy wam Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku – zakończył Donald Trump.

#wieszwiecej Polub nas

teraz odtwarzane Życzenia świąteczne królowej Elżbiety II

Policja znalazła przyczynę pożaru Grenfell Tower Nie podpalenie, jak wcześniej zakładano, ale uszkodzona lodówka marki Hotpoint FF175BP, była przyczyną pożaru londyńskiego wieżowca Grenfell Tower.... zobacz więcej

Amerykański przywódca, który spędza święta na Florydzie wraz z małżonką, znalazł też czas, by złożyć osobne życzenia dzieciom. „Czyli chciałbyś, żeby babcia wyszła ze szpitala? To wspaniałe. Dużo lepsze niż życzenie sobie zabawki, prawda?” – mówił w trakcie zarejestrowanej rozmowy telefonicznej.

Zamachy i pożar wieżowca



Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II w bożonarodzeniowym orędziu podziękowała Londynowi i Manchesterowi za podniesienie się po zamachach terrorystycznych, do których doszło w tych miastach w mijającym roku. Monarchini mówiła, że oba miasta mają „silną tożsamość”. Powiedziała też, że możliwość spotkania się z osobami, które przeżyły zamach po majowym koncercie była dla niej zaszczytem.



Monarchini nawiązała też do pożaru Grenfell Tower w stolicy, w którym zginęło 71 osób. – Nasze myśli i modlitwy są z tymi, którzy zginęli i z tymi, którzy stracili wtedy tak wiele. Jesteśmy wdzięczni członkom ekip ratunkowych, którzy ryzykowali swoje życie, chcąc w mijającym roku ratować innych – powiedziała królowa.



Dom rodzinny i ciepłe słowa do małżonka



Ciepłe słowa Elżbieta II skierowała do swojego małżonka - księcia Filipa. W mijającym roku przypadała ich 70. rocznica ślubu. Monarchini mówiła m.in. o „wyjątkowym poczuciu humoru” księcia i dziękowała mu za wsparcie. – Nie spodziewałeś się, że będziesz obok mnie tak długo – powiedziała brytyjska królowa. 95-letni książę w tym roku przestał pełnić królewskie obowiązki i przeszedł na emeryturę. Wciąż jednak czasem uczestniczy w oficjalnych wydarzeniach u boku królowej.



Głównym przesłaniem bożonarodzeniowego orędzia Elżbiety II było znaczenie domu rodzinnego, który określiła jako miejsce „ciepła, przyjaźni i miłości”. Królowa powiedziała, że jej rodzina „powita w nowym roku nowych członków”. Nawiązała tym samym do spodziewanego w maju ślubu młodszego syna księcia Karola i księżnej Diany - Harry'ego z Amerykanką Meghan Markle oraz do kwietniowych narodzin trzeciego dziecka księcia Williama.