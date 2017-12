Nawalny nie będzie rywalizować z Putinem o władzę

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny nie stanie do walki o prezydenturę. Centralna Komisja Wyborcza, choć w niedzielę przyjęła jego dokumenty orzekła, że nie może on kandydować. Na Nawalnym ciąży bowiem wyrok sądowy. W lutym sąd skazał go na pięć lat więzienia w zawieszeniu za defraudację środków z państwowej firmy Kirowles, choć sam Nawalny nigdy nie zgodził się z zarzutami.