„Żołnierze wyklęci tradycję starali się zachowywać nawet w ubeckich katowniach”

– Mamy wiele świadectw mówiących o tym jak bardzo żołnierze wyklęci dbali o zachowanie polskiej tradycji – mówił w programie „O co chodzi” prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. – Wiemy, że tą tradycję także starali się zachowywać w katowniach ubeckich. Tam, gdzie – wydawało by się – wszelkie człowieczeństwo jest po prostu niemożliwe do zamanifestowania. A działo się inaczej – dodał.