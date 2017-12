Nawalny nie będzie rywalizować z Putinem o władzę

Jeden z głównych krytyków Władimira Putina, Aleksiej Nawalny, nie będzie mógł wystartować w zbliżających się wyborach prezydenckich w Rosji. Taką decyzję podjęła rosyjska Centralna Komisja Wyborcza.

Za tym, żeby opozycjonista nie kandydował w przyszłorocznych wyborach głosowało 12 z 13 członków komisji. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.



Jako powód podano fakt, że Nawalny został skazany na 5 lat więzienia w zawieszeniu za defraudację państwowego majątku. 41-letni polityk powtarza, że wyrok był motywowany politycznie.



Wybory prezydenckie w Rosji odbędą się 18 marca przyszłego roku. Władimir Putin zapowiedział już, że zamierza w nich wystartować, a sondaże wróżą mu pewną wygraną, która oznaczałaby, że przy władzy pozostanie do 2024 roku.

65-letni Putin, funkcjonariusz KGB (1975–1990), pracownik administracji Petersburga (1990–1996), urzędnik administracji prezydenta Rosji Borysa Jelcyna (1996–1998), szef FSB (1998–1999), premier Rosji od 8 sierpnia 1999 do 7 maja 2000 i pełniący obowiązki prezydenta Rosji po rezygnacji Jelcyna 31 grudnia 1999 po raz pierwszy został wybrany na prezydenta Rosji w roku 2000.

Только так. Навальный - единственный кандидат, кто может составить реальную конкуренцию Путину. И ровно поэтому Путин его боится. pic.twitter.com/M4spteQVT4 — Соболь Любовь (@SobolLubov) 25 grudnia 2017

Sprawował ten urząd także przez kolejne cztery lata. W 2008 nie kandydował, bo objął tekę premiera. Kolejny raz na prezydenta Federacji Rosyjskiej został wybrany w 2012 roku.

Nawalny wzywa do bojkotu wyborów



Nawalny zapowiedział, że odwoła się od decyzji i wezwał do bojkotu wyborów. – Byliśmy świadomi, że tak może się zdarzyć, więc mamy dokładny i jasny plan... Ogłaszamy +strajk wyborców+ (...)" – powiedział opozycjonista w wideo opublikowanym po ogłoszeniu decyzji.



Podczas wystąpienia w Centralnej Komisji Wyborczej Nawalny stwierdził, że odmowa zarejestrowania go w charakterze kandydata na prezydenta kraju jest niezgodna z konstytucją.

Моё выступление в ЦИКе, включая небольшие дебаты с Эллой Памфиловой, где она проявилась во всей красе. Посмотрите https://t.co/oFTA3wQUzB — Alexey Navalny (@navalny) 25 grudnia 2017

Opozycjonista w grudniu 2016 roku ogłosił, że ma zamiar startować w wyborach prezydenckich. W październiku bieżącego roku sąd w Moskwie skazał Nawalnego na 20 dni aresztu za wzywanie na wiece odbywające się bez zezwolenia. Sąd uznał, że Nawalny dopuścił się powtórnego naruszenia przepisów o trybie organizacji zgromadzeń publicznych. Poprzednio Nawalny został skazany na areszt w czerwcu, przed zapowiedzianą w centrum Moskwy demonstracją przeciwko korupcji.Nawalny został skazany w lutym na pięć lat pozbawienia wolności w zawieszeniu w procesie o defraudację funduszy państwowej spółki Kirowles. Postępowanie było powtórzeniem procesu w tej samej sprawie, który odbył się w 2013 roku. Kiedy Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że w 2013 roku Rosja naruszyła prawo Nawalnego do uczciwego procesu, Sąd Najwyższy Rosji anulował pierwszy wyrok, nakazując jednocześnie powtórny proces. Nawalny, który po anulowaniu wyroku z 2013 roku odzyskał prawo wyborcze, oceniał, że celem powtórzonego postępowania jest pozbawienie go tego prawa.Nawalny, adwokat i bloger walczący z korupcją, to jeden z przywódców protestów w 2012 roku przeciwko powrotowi Władimira Putina na Kreml. W 2013 roku wziął udział w wyborach mera Moskwy, zdobywając ponad 27 proc. głosów i zajmując drugie miejsce.