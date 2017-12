Biurowce i galerie handlowe zapłacą nowy, minimalny podatek

Nowy, minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych wchodzi w życie od nowego roku. Chodzi o biurowce, galerie handlowe czy hipermarkety, których wartość przekracza 10 milionów złotych.

Jak wyjaśnia dyrektor departamentu podatków dochodowych resortu finansów Maciej Żukowski, danina ma skłonić do płacenia tych, którzy do tej pory unikali płacenia podatku dochodowego. Podatnicy, którzy prawidłowo rozliczają się z podatku od nieruchomości komercyjnych, zdaniem Żukowskiego nie powinni odczuć nowej daniny.



Przedstawiciel MF dodaje, że nie jest do dodatkowe obciążenie, tylko próba wymuszenia uczciwego deklarowania podatku od nieruchomości komercyjnych.



Ministerstwo szacuje, że obecnie około 65 procent właścicieli nieruchomości komercyjnych skutecznie unika płacenia podatku dochodowego.

