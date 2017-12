W Niemczech brakuje pracy dla imigrantów. Lokalne władze proszą o pomoc

Władze niemieckich gmin, powiatów i małych miejscowości apelują do rządu w Berlinie o szybką zmianę głównych założeń niemieckiej polityki integracyjnej. Pozostawione bez odpowiedniej federalnej pomocy, nie radzą sobie z zapewnieniem migrantom przebywającym na ich terenie zatrudnienia.

W połowie tego roku aż 600 tysięcy zarejestrowanych w Niemczech i zdolnych do pracy migrantów pobierało zasiłek dla bezrobotnych. To o ponad 250 tysięcy więcej niż rok temu w analogicznym okresie – powiedział w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w internecie przez grupę medialną „Funke” przewodniczący Związku Niemieckich Miast i Gmin Gerd Landsberg.



Dodał, że w tym samym czasie tylko 200 tysięcy migrantów znalazło w Niemczech legalne zatrudnienie. – Liczby te pokazują, jak dużo pracy musimy jeszcze wykonać, żeby mówić o sukcesie i skuteczności w integrowaniu migrantów na niemieckim rynku pracy – powiedział.



Landsberg zaapelował do niemieckich przedsiębiorców, by nie stawiali barier w przyjmowaniu do pracy migrantów. Jako przykład skutecznego uaktywniania ich na rynku pracy podał Danię, gdzie – jego zdaniem – polityka integracyjna przebiega szybko i sprawnie.

