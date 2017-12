Gwiazda z Gdańska rozświetli miejsce narodzin Jezusa

Gdański bursztynnik Mariusz Drapikowski wykonał Gwiazdę Pokoju do Groty Narodzenia Jezusa w Betlejem. Powstała z kryształu górskiego, złoconych metali i bursztynu. Na jej ośmiu ramionach umieszczono napis „Gwiazda Pokoju” w 16 językach.

Gwiazda ma zostać zainstalowana w Grocie Narodzenia, w której według tradycji chrześcijańskiej narodził się Chrystus, w święto Trzech Króli, 6 stycznia nadchodzącego roku.



Praca ma około 60 centymetrów średnicy. Jak wyjaśnił Mariusz Drapikowski, gwiazda zostanie umieszczona w sklepieniu groty w jej części należącej do katolików. – Jest to miejsce, gdzie wedle tradycji Pan Jezus został złożony do żłóbka. Gwiazda Pokoju będzie rozświetlać delikatnym światłem to miejsce. Światło będzie przychodziło przez kryształ górski i bursztyn, dając ciepłą barwę – powiedział.



Podkreślił, że Gwiazda Pokoju znajdzie się około dwóch metrów od innej gwiazdy – umieszczonej w posadzce, w części prawosławnej groty, a symbolizującej miejsce, w którym – według tradycji, Jezus przyszedł na świat.

źródło: PAP, TVP3 Gdańsk

Na awersie i rewersie ośmioramiennej gwiazdy znajdą się napisy „Gwiazda Pokoju” w 16 językach, w tym aramejskim, polskim, japońskim, chińskim, arabskim, hebrajskim, angielskim, francuskim oraz włoskim.– Tą pracą chcieliśmy zaznaczyć ten niezwykły czas: setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i w ten sposób podziękować Bogu za ten czas niepodległości, jaki jest nam dany, z prośbą, aby Bóg zachował Polskę i świat od wojny i obdarzył je trwałym pokojem – powiedział artysta.W gdańskiej pracowni Drapikowskiego powstało już kilka innych prac dla Ziemi Świętej. Stworzono w niej m.in. ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu dla czwartej stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie (przeniesiony do Betlejem), tabernakulum do kaplicy klasztoru franciszkanów w Ain Karem, krzyż ołtarzowy dla kościoła Narodów w Jerozolimie czy krzyż do Kaplicy Franków w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie.Grota Narodzenia, w której według tradycji chrześcijańskiej narodził się Chrystus, znajduje się w Betlejem – dziś 30-tysięcznym mieście leżącym około 8 km na południe od Jerozolimy.