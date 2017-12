Po raz pierwszy dzielili się opłatkiem. Żołnierze NATO poznają polskie tradycje

Święta w Polsce, daleko od domu, spędzają żołnierze Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Bemowie Piskim koło Orzysza (woj. warmińsko-mazurskie). Około tysiąca żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji poznaje polskie zwyczaje i tradycje świąt Bożego Narodzenia.

Żołnierze drugiej zmiany są w Polsce od dwóch miesięcy. – Tęsknię za rodziną. Dzwonię do nich, rozmawiam z nimi, ale będąc w armii przyzwyczaiłem się do tej tęsknoty, zwłaszcza w święta. Służę już 12 lat i jest to szósta Gwiazdka poza domem – mówi mjr Matthew Bailey z Wielonarodowej Grupy Batalionowej NATO.



Największą grupę stanowią w Bemowie Piskim Amerykanie z 3. Batalionu 2. Pułku Kawalerii. Są też Brytyjczycy, Rumuni i grupa artylerzystów z Chorwacji, czyli sumie ponad 1000 żołnierzy.



– To dobra współpraca. Nasi przyjaciele z 15. brygady czy brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy sojusznicy, z którymi ćwiczymy, są przyjaźni, otwarci i profesjonalni. To dobrze spędzony czas, ponieważ wiele się od nich uczymy, a jednocześnie my uczymy ich – dodaje mjr Matthew Bailey.



Życzenia dla żołnierzy



Na profilu NATO na Twitterze zamieszczono w poniedziałek podziękowania dla żołnierzy Sojuszu, którzy z powodu służby spędzają święta poza domem. Ilustruje je film nagrany na poligonie w Orzyszu.

Thank you to all the troops away from home this holiday season! #WeAreNATO pic.twitter.com/O0K8tKDYVc — NATO (@NATO) 25 grudnia 2017

źródło: TVP3 Olsztyn, tvp.info

– Są daleko od domu, ale rekompensujemy im braki tworząc rodzinną atmosferę w koszarach – zapewniają gospodarze z 15. Brygady Zmechanizowanej. – Chcemy uatrakcyjnić im te święta, pokazać, że jesteśmy razem, jesteśmy wielką wojskową rodziną. Spędzamy ten czas razem, zapraszamy ich na nasze uroczystości wigilijne. Novum stanowi dla nich łamanie się opłatkiem, uczymy ich naszej tradycji – tłumaczy gen. bryg. Jarosław Gromadziński.Wielonarodowa Batalionowa Grupa Bojowa NATO stacjonuje w Orzyszu od października. Jej skład zmienia się rotacyjnie co 6 miesięcy. Żołnierze drugiej zmiany Wielkanoc najprawdopodobniej spędzą już w swoich domach z rodzinami.