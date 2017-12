„Scyzoryki” z Kielc pomagają potrzebującym w Afryce

Kilka ton darów dla dzieci mieszkających w Afryce udało się zebrać w ramach akcji „Scyzoryki wzdłuż Afryki”. Po Świętach, do Beninu i Togo część tych rzeczy osobiście zawiezie grupa kielczan związanych ze stowarzyszeniem „Salutem”.

– Wszystko zaczęło się od niewinnego telefonu od mojej koleżanki z Afryki, która mieszka w Beninie. Kiedy dowiedziała się, że planuję podróż w ten rejon świata, zapytała, czy nie chciałbym zebrać i przywieźć trochę darów dla biednych dzieci. Podkreśliła, że najbardziej potrzebne są przedmioty edukacyjne – powiedział PAP prezes stowarzyszenia „Salutem” i zarazem organizator wyprawy Jacek Słowak.



Dodał, że jako wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach, natychmiast ogłosił zbiórkę wśród swoich studentów. – W pewnym momencie, od słowa do słowa, okazało się, że zbierać na ten cel zaczęła cała Polska. Obecnie udało się zgromadzić już kilka ton darów. W akcję zaangażowała się również Polonia w Anglii i Lwowie – zaznaczył podróżnik. Wśród zebranych przedmiotów dominują kredki, piłki, klocki, koszulki, zeszyty, pędzelki i farby.



Prezes „Salutem” podkreślił, że akcja przerosła jego oczekiwania i nie jest w stanie zawieźć do Afryki wszystkich zebranych darów. – Zbudowaliśmy specjalny bagażnik na dachu samochodu i w ten sposób do Beninu i Togo dostarczymy te najpotrzebniejsze rzeczy. Liczymy, że w przetransportowaniu reszty darów pomogą nam różne instytucje i prywatne firmy – podkreślił Słowak.



Podkreślił, że zebrana pomoc trafi przede wszystkim do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Zaznaczył, że wizyta w Beninie będzie tylko jednym z wielu miejsc, które zamierzają odwiedzić w Afryce, gdzie łącznie pokonają ponad 50 tys. km. – To jest pionierska wyprawa, ponieważ nie znamy jeszcze Polaka, który przejechałby ten kontynent dookoła, od wybrzeża zachodniego do wschodniego - podkreślił podróżnik. Dodał, że oprócz niego, w podróż na Czarny Ląd wybierają się Szymon Flak (kierowca, mechanik), Wojciech Matejczuk (logistyk) oraz Ludwik Pisarski (operator).

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W podróż do Afryki członkowie „Salutem” wyruszą we wtorek. Pierwszy etap wyprawy zakończą na początku marca w Republice Południowej Afryki, w Kapsztadzie. W drugą część podróży, do wschodniej części Afryki, członkowie „Salutem” ruszą w czerwcu. Do Kielc planują powrócić w październiku. Szczegóły ich wyprawy będzie można śledzić na specjalnym profilu na portalu Facebook „Scyzoryki dla Afryki”.Stowarzyszenie „Salutem” działa od 20 lat. Zajmuje się przede wszystkim organizacją wypraw, ekspedycji, eksploracji oraz szkoleń na całym świecie. Jego członkowie mają za sobą m.in. wyprawę dookoła świata