– Ludzie w Polsce mają bardzo otwarte serca, gotowe do pomocy nie tylko w sytuacjach tragicznych, jak jakiś kataklizm, ale na co dzień również – powiedział w programie „Minęła 8” w TVP Info ks. Marian Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Rusza Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Rozpoczyna się 24. edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Jak co roku Polacy kupując świecę Caritas będą mogli wesprzeć najbardziej... zobacz więcej

Świece Caritasu już po raz 24. Zapłonęły na wigilijnych stołach. Hasło tegorocznej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – „Miłosierdzie jest jedno” – pokazuje, że dobroczynność obecna jest w nauczaniu wszystkich Kościołów chrześcijańskich.



Pieniądze uzyskane ze sprzedaży świec pomogą nie tylko dzieciom w Polsce. W tym roku 10 groszy od każdej sprzedanej świecy trafi do potrzebujących dzieci z Ameryki Południowej. Zostaną przeznaczone na stypendia dla młodzieży ze slumsów, a w akcji pomogą polscy misjonarze.



– Jeśli umiemy się dzielić, to dobro, które dajemy, do nas wróci – powiedział ks. Marian Iżycki. Podkreślił, że musimy pielęgnować w sobie dobroć, a święta temu sprzyjają; ważne, żeby po świętach tego dobrego ducha pomagania nie zatracić.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

– Ludzie w Polsce mają bardzo otwarte serca, gotowe do pomocy nie tylko w sytuacjach tragicznych, jak jakiś kataklizm, ale na co dzień również – mówił szef Caritas Polska.