Samochodów wjechał w grupę osób wracających z pasterki w Kobyłce koło Warszawy. Zginęły trzy kobiety. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych, 22-latek kierujący autem był trzeźwy.

Do tragedii doszło około godz. 1.24 na drodze wojewódzkiej 634 w miejscowości Kobyłka w powiecie wołomińskim.



– Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z pojazdów zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, chcąc przepuścić osoby, które chciały wejść na przejście. Trzy kobiety weszły na to oznakowane przejście dla pieszych, niestety zostały śmiertelnie potrącone przez jadący z naprzeciwka pojazd citroen berlingo, kierowany przez 22-letniego mężczyznę – poinformował kom. Jarosław Florczak z wydziału komunikacji społecznej komendy stołecznej policji.



22-latek jechał z Zielonki w kierunku Kobyłki. Mężczyzna był trzeźwy. Został zatrzymany. Jak dodał Florczak, „trwają czynności procesowe zmierzające do identyfikacji ofiar wypadku”. Dwie kobiety były w wieku ok. 30 lat, trzecia z nich miała około 60 lat.

