Trzy kobiety, wracając z pasterki zginęły na pasach. Kierowca trafi za kratki

Na miesiąc do aresztu trafi 22-letni mężczyzna, który w wigilijną noc śmiertelnie potrącił trzy kobiety w podwarszawskiej Kobyłce. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Wołominie, choć prokuratura wnosiła o trzy miesiące. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Do tragedii doszło około godz. 1.24 na drodze wojewódzkiej 634 w miejscowości Kobyłka w powiecie wołomińskim. Ofiary śmiertelne pochodziły z jednej miejscowości i były odpowiednio w wieku 16, 43 i 70 lat.



– Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z pojazdów zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, chcąc przepuścić osoby, które chciały wejść na przejście. Trzy kobiety weszły na to oznakowane przejście dla pieszych, niestety zostały śmiertelnie potrącone przez jadący z naprzeciwka pojazd citroen berlingo, kierowany przez 22-letniego mężczyznę – poinformował kom. Jarosław Florczak z wydziału komunikacji społecznej komendy stołecznej policji.



22-latek jechał z Zielonki w kierunku Kobyłki. Mężczyzna był trzeźwy. Został zatrzymany, a teraz decyzją sądu trafi na miesiąc do tymczasowego aresztu. Nie był wcześniej karany, ale grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

