Premier Izraela będzie przewodnikiem chrześcijan po Jerozolimie

Izraelski premier Beniamin Netanjahu zapowiedział, że podczas przyszłorocznych świąt Bożego Narodzenia zostanie przewodnikiem chrześcijańskich turystów po Jerozolimie. Powiedział o tym w zamieszczonym na Twitterze filmie, nagranym we Wschodniej Jerozolimie. Znajdują się tam miejsca święte dla chrześcijan, żydów i muzułmanów.

Premier Izraela powiedział, że mniejszość chrześcijańska w Izraelu liczy dwa procent. – Chronimy prawa wyznawania każdej religii w świętych miejscach, które znajdują się za mną – mówił na nagraniu. Wymienił kilka miejsc, do których pielgrzymują chrześcijanie, w tym Bazylikę Grobu Świętego, skąd - jak zaznaczył Beniamin Netanjahu - „wywodzi się judeo-chrześcijańska spuścizna”.

Merry Christmas from Jerusalem, the capital of Israel! pic.twitter.com/ChhsuqudW8