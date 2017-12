40 lat temu, 25 grudnia 1977 roku, zmarł Charlie Chaplin, legenda światowego kina. Aktor i reżyser, a także kompozytor i scenarzysta. Nazywany ikoną kultury, stworzył rozpoznawalny do dziś wizerunek.

Jego charakterystyczne cechy to: workowate spodnie, za duże buty, melonik i laseczka oraz charakterystyczny mały wąsik. Wewnątrz - wieczny włóczęga z manierami dżentelmena, marzyciel i romantyk o duszy dziecka.



Charlie Chaplin był najbardziej popularnym angielskim aktorem okresu kina niemego, odnalazł się też w produkcjach dźwiękowych. Reprezentował komedię slapstickową, posługującą się głównie gagami. Do 1919 roku wystąpił w kilkudziesięciu obrazach, w tym „Charlie bokserem”, „Charlie włóczęga”, „Charlie żołnierzem”. Najsłynniejszymi jego kreacjami były późniejsze role w „Brzdącu”, „Gorączce złota” czy „Dyktatorze”.



Postać Charliego Chaplina jest do dziś tematem niezliczonych artykułów i książek. Znany polski pisarz Stanisław Dygat pisał o nim, że „stworzył oryginalną postać człowieka, który ciągle mierzy się z trudnościami stwarzanymi przez życie”.

Jest autorem piosenki „Smile”, którą wykonywał między innymi Nat King Cole. Opublikował wspomnienia „Moja autobiografia”. W 1954 roku uhonorowano go Światową Nagrodą Pokoju, a w 1971-ym otrzymał Oscara za całokształt twórczości.Zmarł we śnie, 25 grudnia 1977 roku w Vevey w Szwajcarii. Miał 88 lat.