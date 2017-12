– Rodzące się Dzieciątko jest dla nas wciąż wyzwaniem – mówił w trakcie Mszy Pasterskiej prymas Polski abp Wojciech Polak. Tłumaczył, że Boże Narodzenie to nie tylko urok i blask. – Chodzi o to, by dać sobie poruszyć serce, by obudzić nasze sumienia – podkreślił.

Prymas Polski podkreślił w trakcie homilii, że noc Bożego Narodzenia „jest to noc, która zapowiada nam wolność od grzechu i śmierci. Jest to noc, która daje nam nadzieję naszego odrodzenia w Jezusie Chrystusie. Jest to i dla nas, w pewnym sensie, noc naszego narodzenia na nowo”.



Zwracając się do zgromadzonych w gnieźnieńskiej katedrze hierarcha wskazał, że należy się zastanowić, w jaki sposób dziś „odpowiedzieć na radość tej betlejemskiej nocy? Jak przyjąć przychodzącego do nas Zbawiciela? Co uczynić, by i w nas mógł się On prawdziwie narodzić?”.



Rodzące się Dzieciątko to wyzwanie



– Rodzące się Dzieciątko - jak przypomniał nam kiedyś papież Franciszek - jest przecież i dla nas wciąż wyzwaniem. Wszyscy więc jesteśmy tej nocy zaproszeni, aby to wyzwanie podjąć – mówił.



Prymas tłumaczył, że w obchodach Świąt Bożego Narodzenia „nie chodzi bowiem o jakąś magiczną siłę, która nas przyciąga. Nie chodzi też jedynie o niewątpliwy urok i blask, który dziś wokół nas się roztacza. Nie chodzi o odrobinę ciepła i życzliwych uczuć, których jesteśmy w tę noc nawzajem sobie winni. To prawda, że i w tym wszystkim On sam tej nocy do nas przemawia (...) Chodzi jednak w tym wszystkim o coś więcej. Chodzi, by dać sobie poruszyć serce, by obudzić nasze sumienia, by otworzyć nasze życie Dzieciątku z Betlejem” – wskazał.

źródło: pap

Abp Polak wskazał też, że dziś szczególnie powinniśmy „dać się zaprosić Jezusowi do Betlejem”.Jak tłumaczył, „dać się zaprosić Jezusowi do Betlejem to dostrzec, że wzywa nas do odważnej miłości i troski o drugich, o słabszych, o potrzebujących pomocy i wsparcia, o uchodźców i wciąż umierających przecież na naszych oczach w drodze do lepszego świata”.