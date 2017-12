Król Hiszpanii wzywa parlament Katalonii do respektowania pluralizmu

Król Hiszpanii Filip VI wezwał w niedzielę kataloński parlament do „respektowania pluralizmu regionu w imię dobra wszystkich” i ostrzegł, że ten etap w dziejach regionu nie może wieść do „konfrontacji i wyłączania”, tylko do odzyskania stabilizacji i spokoju.

W tradycyjnym bożonarodzeniowym przemówieniu skierowanym do Hiszpanów, król specjalnie zwrócił się do Katalonii, w której secesjoniści i ich zwolennicy uzyskali w czwartek większość w wyborach do autonomicznego parlamentu regionalnego.



– Katalonia musi zmierzać w kierunku koegzystencji, stabilności, spokoju i wzajemnego szacunku – powiedział.



Filip VI podkreślił, że Hiszpania jest dojrzałą demokracją, w której obywatele mogą wyrażać swoje opinie i bronić swoich idei, ale nie mogą ich narzucać innym.

