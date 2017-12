W ofensywie na Mosul zajęty przez dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego życie straciły ponad 23 tys. żołnierzy irackich – powiedział w niedzielę agencji EFE przewodniczący irackiej komisji parlamentarnej ds. Mosulu Hakem al-Zameli.

Według al-Zameliego, oprócz zabitych i trzykrotnie wyższej liczby rannych, straty wyniosły „ponad 3 mld dolarów, tony broni i amunicji, oraz liczne pojazdy, którymi można byłoby uzbroić armie kilku krajów”.



Al-Zameli, którego komisja bada, jak Mosul wpadł w ręce dżihadystów w 2014 roku, dodał, że cywile również stracili „miliardy dolarów”. Al-Zameli powiedział również, że resort sprawiedliwości nie wszczął dochodzenia, by „pociągnąć do odpowiedzialności winnych upadku Mosulu” pomimo tego, że jego komisja złożyła sprawozdania w tej sprawie.



Dodał, że „akta upadku Mosulu znajdują się w rękach władz sądowniczych i wykonawczych”. Zażarte walki o odzyskanie kontroli nad Mosulem, który stał się głównym bastionem IS w Iraku, rozpoczęły się w październiku 2016 r. i zakończyły się w lipcu tego roku.

źródło: pap

Oprócz strat w ludziach, w Mosulu doszło do wielkich zniszczeń w wyniku walk między żołnierzami a ekstremistami, a także bombardowań przez międzynarodową koalicję kierowaną przez Stany Zjednoczone.