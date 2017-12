– Boże Narodzenie to czas, aby przekształcić siłę strachu w siłę miłości, w siłę na rzecz nowej wyobraźni miłości – powiedział Franciszek podczas tradycyjnej „Pasterki” sprawowanej w bazylice watykańskiej. Podkreślił, że miłość nie przyzwyczaja się do niesprawiedliwości, jak gdyby była czymś naturalnym, ale ma odwagę, pośród napięć i konfliktów, stać się „domem chleba” - krajem gościnności.

W homilii Franciszek zaznaczył, że Maryja wydając na świat, Jezusa dała nam „Światło”. – Jest to prosta opowieść, by zanurzyć nas w wydarzenie, które na zawsze zmieni naszą historię. Wszystko w tę noc stało się źródłem nadziei – powiedział papież.



Komentując podroż Maryi i Józefa do Betlejem papież zwrócił uwagę, że nie była ona wygodna ani łatwa dla młodej pary, która oczekiwała dziecka.



– W sercu byli pełni nadziei i przyszłości ze względu na dziecko, które miało się narodzić; natomiast ich kroki były obarczone niepewnością i ryzykiem, jakie są właściwe tym, którzy muszą opuścić swój dom – powiedział Franciszek.



Jezus daje nam dokument obywatelstwa



Papież zwrócił uwagę, że w „krokach Józefa i Maryi” widzimy ślady milionów ludzi, którzy nie chcą uciekać, ale są do tego zmuszeni.



– W wielu przypadkach to wyruszenie jest pełne nadziei, pełne przyszłości. W wielu innych przypadkach to wyruszenie w drogę ma tylko jedno imię: przetrwanie – powiedział Ojciec Święty.



Franciszek zaznaczył, że Jezus przychodzi, aby dać nam dokument obywatelstwa. – Tego, który w swym ubóstwie i małości oskarża i ukazuje, że prawdziwa władza i wolność są tymi, które szanują i wspomagają kruchość najsłabszych – powiedział.

Franciszek zwrócił uwagę, że wiara prowadzi nas do rozpoznania Boga obecnego we wszystkich sytuacjach, w których uważamy, że Go nie ma.



– Jest On obecny w niedyskretnym przybyszu, tak często nierozpoznawalnym, chodzącym po naszych miastach, w naszych dzielnicach, podróżującym naszymi autobusami, pukającym do naszych drzwi – mówił papież.



Odpowiedzialność za nadzieję



Papież zaznaczył, że w Dzieciątku Jezus Bóg zaprasza nas do wzięcia odpowiedzialności za nadzieję, abyśmy stali się strażnikami dla wielu, którzy legli pod ciężarem przygnębienia, rodzącego się w wyniku znalezienia tylu zamkniętych drzwi.



– W tym Dziecięciu Bóg czyni nas czynnymi uczestnikami swojej gościnności – powiedział.



Była to piąta Pasterka papieża Bergoglio w Watykanie. Jutro w uroczystość Narodzenia Pańskiego w samo południe z balkonu centralnego bazyliki watykańskiej papież udzieli błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (Miastu i światu) i złoży bożonarodzeniowe życzenia.