Dżihadysta poszukiwany w Hiszpanii został aresztowany we Francji

Poszukiwany wydanym przez hiszpański sąd międzynarodowym listem gończym 32-letni Algierczyk oskarżony o nakłanianie do terroryzmu dżihadystycznego został aresztowany we Francji – podała w niedzielę katalońska policja, która uczestniczyła w śledztwie.

Dżihadysta z tzw. Państwa Islamskiego (IS) dokonał publicznej egzekucji na własnej matce w syryjskim mieście Ar-Rakka, ponieważ nakłaniała go do...