Szklane grzybki, aniołki i bałwanki – polskie bombki hitem eksportowym

Święta dla kilku branż są złotym okresem biznesowym. Oprócz plantatorów choinek ręce pełne roboty mają producenci bombek. W tym roku zapotrzebowanie na szklane ozdoby przerosło najśmielsze oczekiwania - okazuje się że polskie bombki są także tegorocznym hitem eksportowym.

Choinka bez bombek to jak święta bez prezentów – przekonują pracownicy jednej z ostatnich fabryk świątecznych ozdób na wybrzeżu, gdzie wigilijną atmosferę czuć niemal przez cały rok.



Krystyna Berezka, właścicielka firmy produkującej bombki choinkowe, podkreśliła, że klienci szukają bombek szklanych. – Chińskie bombki wycofują się powolutku z rynku polskiego – powiedziała i dodała, że ten trend obserwuje się także na Zachodzie.



Kilka tysięcy bombek dziennie



Każdego dnia w fabryce wytwarza się kilka tysięcy sztuk szklanych baniek, które najpierw trzeba wydmuchać ze specjalnych rur zakupionych w hucie. Następnie ukształtowane pod palnikiem kule trafiają do srebrzenia dzięki czemu możliwa jest ich dalsza obróbka.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Berezka wyjaśnia, że trzeba mieć talent oraz zamiłowanie. – Tu są pasjonaci, jak mówimy – wariatki bombkowe. Kochają, to co robią, same wymyślają wzory – powiedziała.Produkcja odbywa się ręcznie, dzięki czemu bombki mają wymyślne kształty i dekoracje. Można zamówić specjalną dedykację. Większość wyprodukowanych bombek trafia za granicę, między innymi do Stanów Zjednoczonych, Australii, a nawet Chin.Szklane grzybki, aniołki, mikołaje i bałwanki z polskiej fabryki zdobią choinki ludzi niemal na całym świecie, dla jej pracowników to najlepszy prezent pod choinkę jaki mogą sobie wymarzyć. Także nasi rodacy coraz częściej wybierają ręcznie robione ozdoby.