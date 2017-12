Podłaźniczki, racuchy smażone w oleju i kisiel z suszu. Nieznane wigilijne zwyczaje

Dla chrześcijan wigilijny czas to przede wszystkim możliwość zatrzymania się i radosnego oczekiwania na powitanie nowonarodzonego Chrystusa. Wigilijne zwyczaje i przygotowania do świętowania Bożego Narodzenia mają bogatą tradycję. Każdy rejon Polski ma swoje wyjątkowe obrzędy.

Święta Bożego Narodzenia to czas radosnego przeżywania narodzin Chrystusa. Ubieranie choinki, łamanie się opłatkiem, czy śpiewanie kolęd to obrzędy, które od lat łączą wszystkim Polaków. Jednak w tradycjach różnych regionów, są zwyczaje nie znane szerzej w całej Polsce.



Racuchy, smażone w głębokim oleju



Na wigilijnym stole na Kielecczyźnie, wśród 12 potraw królują racuchy, smażone w głębokim oleju. Kiedyś dodawanym do niemal każdej wigilijnej potrawy. Marianna Kowal, która dotąd kultywuje tradycje wspomina, że wcześniej na świątecznym stole najczęściej można było znaleźć kasze, gryczana, jaglaną, obowiązkowo okraszona olejem.



Kluski z makiem i żurawiną oraz kutia



W Osinach, w województwie łódzkim tradycją jest, że wielopokoleniowa rodzina: babcie, wujkowie i dzieci, siadają wspólnie do Wigilijnej Wieczerzy. Kolędy śpiewane są często przy dźwiękach akordeonu, obowiązkowo w ludowych strojach.



Wyjątkowo święta pachną w Zakopanem. Na Podhalu tradycyjne potrawy, to wędzona ryba i oscypek, chlebki opiekane w starym kamiennym piecu, a także kluski z makiem i żurawiną oraz kutia.

#wieszwiecej Polub nas

W Staniątkach, koło Krakowa, tradycją jest, że pierniki dla okolicznych mieszkańców wypiekają siostry Benedyktynki, które dzięki ich sprzedaży mogą też się utrzymać. W przyklasztornym stawie siostry hodują świąteczne karpie, których niezwykły smak w Wigilijny wieczór, jak twierdzą same siostry –wymodliły.

Przemodlone karpie



Siostra Stefania Polkowska wyjaśnia, że ryby te są karmione wyłącznie naturalną pszenicą. Pływają w źródlanej wodzie ze studni. – Ale też są karpie przemodlone przez nas – dodaje siostra Polkowska.



Podłaźniczki z szyszkami i orzechami



Na Lubelszczyźnie z kolei, odchodzącym nieco w zapomnienie zwyczajem, jest zawieszanie pod sufitem domu tak zwanej podłaźniczki – często ozdobionej szyszkami, orzechami czy wstążkami. Tak ozdabiano chłopskie chałupy zanim pojawiły się choinki. Wśród oryginalnych potraw serwowanych 24 grudnia na Kaszubach króluje kisiel z suszonych owoców. Głównie jabłek, gruszek, śliwek i wiśni.



Ale wszystkie bożonarodzeniowe tradycje łączy jedno – wspólne radowanie się z cudu Bożego Narodzenia.