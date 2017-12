– Jeśli KE koniecznie chce tę bezsensowną i nieprzyjazną Polsce procedurę powadzić, to lepiej żeby to wylądowało w koszu na końcu tej procedury, a tak się stanie, niż żeby bez końca nas grillować – powiedział europoseł w rozmowie z Radiem Łódź.

Europoseł podkreślił, że z powodu uruchomienia przez KE procedury art. 7 Polsce nic nie grozi, ponieważ jeśli dojdzie do głosowania w sprawie ukarania Polski, to będzie potrzebna do tego jednomyślność krajów członkowskich. Jednak takiej jednomyślności nie ma.



– Nie tylko Węgry staną po naszej stronie – stwierdził polityk.



Jacek Saryuysz-Wolski zwrócił uwagę na udział totalnej opozycji w nagonce na Polskę – starłem się wprost twarzą w twarz z komisarzem Timmermansem. Kiedy ja jego argumenty po kolei obalałem, to powiedział na końcu „ale tak mi powiedział Lech Wałęsa” i zamknął na tym dyskusję. (…) Jeżeli się powołują na dzisiejszą opozycję, zwaną totalną, i nie znają ani Polski, ani tego co się w Polsce dzieje, to mają takie zdanie, jakie mają. Powoli to się zmienia – powiedział.



Na koniec wywiadu stwierdził, że opozycja przegra tę walkę. – To jest walka polityczna. W interesie opozycji leży stawianie nieprawdziwych zarzutów rządowi, bo myślą, że rząd w ten sposób osłabią. Węgry Orbana to przeszły. Orban przed biczowaniem przez Brukselę miał 50 proc. poparcia, po biczowaniu 70 proc. poparcia. Opozycja się przeliczy - spuentował.

