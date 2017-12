„Zielone ludziki” na Ukrainie łamią zawieszenie broni

Wspierani przez Rosję separatyści w ciągu ostatniej doby trzykrotnie złamali zawieszenie broni w Donbasie. Zaczęło ono obowiązywać o północy 23 grudnia. Związane jest ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem.

Rozejm uzgodniono podczas niedawnego spotkania mińskiej trójstronnej grupy kontaktowej do spraw Donbasu. Jak donosi służba prasowa ukraińskiego sztabu operacji antyterrorystycznej, do ostrzałów ze strony separatystów doszło w trzech miejscach w Donbasie.



Ukraińscy żołnierze zostali ostrzelani w okolicach Ługańskiego, Awdijiwki i Łebedyńskiego. Wszystkie przypadki naruszenia zawieszenia broni miały miejsce w obwodzie donieckim. Podczas jednego z ostrzałów w okolicach w miejscowości Ługańskie – od kuli snajpera zginął ukraiński żołnierz.



Jak napisano w komunikacie sztabu operacji antyterrorystycznej - działania rosyjskich najemników świadczą o braku z ich strony dążenia do respektowania zawieszenia broni. Od 2014 roku – czyli od początku trwania konfliktu w Donbasie, zginęło ponad 10 000 osób.



Obecne zawieszenie broni to nie pierwsza tego typu inicjatywa. Wszystkie poprzednie były jednak zrywane.

