– Boże Narodzenie to dla mnie najważniejsze święta. Pochodzę z małej miejscowości, chodziliśmy z kolegami od domu do domu, kolędowaliśmy. Ten okres wspominam bardzo fajnie – opowiadał na antenie TVP Info Zenek Martyniuk, który zdradził, że jak był dzieckiem, bał się Świętego Mikołaja. – To był dziadek, który nakładał kożuch na lewą stronę, dostawałem dużo cukierków. Jak miałem 7 czy 8 lat dostałem pierwszą gitarę – wspominał. Podkreślił, że święta zawsze spędza w rodzinnym gronie.

